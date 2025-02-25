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В Улан-Баторе мужчина, справивший нужду в общественном месте, был оштрафован на $60

CentralAsia (MNG) -  

15 февраля этого года в сети с указанного адреса электронной почты было размещено видео, критикующее гражданина за то, что он справил нужду в общественном месте.

В результате гражданин, допустивший ненадлежащее поведение, был оштрафован в соответствии со статьей 5.1.1 Закона о правонарушениях.

Согласно закону, любой, кто справляет нужду в подъездах жилых домов и других общественных местах, не предназначенных для этой цели, будет оштрафован на 20 единиц или 200 000 тугриков (примерно $60).

источник: MiddleAsianNews

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