В Улан-Баторе мужчина, справивший нужду в общественном месте, был оштрафован на $60
CentralAsia (MNG) -
15 февраля этого года в сети с указанного адреса электронной почты было размещено видео, критикующее гражданина за то, что он справил нужду в общественном месте.
В результате гражданин, допустивший ненадлежащее поведение, был оштрафован в соответствии со статьей 5.1.1 Закона о правонарушениях.
Согласно закону, любой, кто справляет нужду в подъездах жилых домов и других общественных местах, не предназначенных для этой цели, будет оштрафован на 20 единиц или 200 000 тугриков (примерно $60).
источник: MiddleAsianNews
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