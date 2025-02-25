Монголия получила первую партию необходимых лекарств от детского рака

CentralAsia (MNG) -

ВОЗ и Детская исследовательская больница Св. Иуды начинают бесплатную поставку лекарств от детского рака в ряд стран.

Советник министра здравоохранения, доктор Төмөрбаатар Лувсансамбуу в своем выступлении подчеркнул, что оказание помощи детям с онкологическими заболеваниями требует комплексных мер, включая непрерывное лечение качественными лекарственными средствами, регулярное наблюдение за детьми, больными раком, и социальное взаимодействие детей со сверстниками, что необходимо осуществлять в сотрудничестве с работниками здравоохранения, детьми, больными раком, а также их родителями и опекунами.

Улучшение доступа к качественным противораковым препаратам улучшит общее качество лечения онкологических заболеваний, а также показатели излечения и выживаемости детей, больных раком, что приведет к улучшению качества их жизни.

Монголия является частью глобальной инициативы по улучшению доступа к лекарственным препаратам для лечения рака у детей и повышению показателей выживаемости во всем мире.

Министерство здравоохранения Монголии объявило о первом поступлении основных лекарств от детской онкологии в Национальный центр охраны здоровья матери и ребенка, доставленных в рамках международных усилий через Глобальную платформу по доступу к детским онкологическим лекарствам, партнерство между Детской исследовательской больницей Св. Иуды (St Jude) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Это партнерство гарантирует, что Монголия предоставит бесперебойные поставки качественных лекарств для детей, больных раком, на пять лет.

Первая в своем роде платформа направлена ​​на обеспечение бесперебойной поставки качественных лекарств от детского рака, бесплатно для стран с низким и средним уровнем дохода, участвующих в пилотной фазе, где показатели выживаемости детей с раком часто составляют менее 30%, что намного ниже показателей в странах с высоким уровнем дохода.

«Проблемы повышения показателей выживаемости детей с раком должны решаться с разных сторон», — сказал Карлос Родригес-Галиндо, доктор медицины, директор St. Jude Global. «Это партнерство решает эти проблемы с помощью ряда направлений, включая укрепление цепочек поставок, устранение пробелов в рабочей силе и усиление защиты детей с раком. Благодаря этому сложному подходу больше детей получат более качественную помощь на международном уровне».

Монголия стала страной-фокусом Глобальной инициативы ВОЗ по борьбе с детским раком в декабре 2020 года и присоединилась к Глобальной платформе в апреле 2023 года. В Монголии есть одна главная больница со специализированным отделением для детей с раком, в которой работают пять детских гематологов и онкологов, которые ежегодно лечат около 100–120 новых пациентов в возрасте от 0 до 19 лет.

Больница Св. Иуды и ВОЗ объявили о создании платформы в 2021 году, чтобы обеспечить детям во всем мире доступ к жизненно важным методам лечения. Платформа объединяет правительства, фармацевтическую промышленность и неправительственные организации для сотрудничества в рамках уникальной модели, направленной на создание решений для детей с раком.

Представитель ВОЗ д-р Сокорро Эсселанте сказала: «ВОЗ и партнеры стремятся улучшить справедливый доступ к лекарствам от детского рака, при этом наиболее уязвимые группы являются нашим наивысшим приоритетом. Наша общая цель — не только улучшить показатели выживаемости после рака, но и предоставить детям, больным раком, наилучшие возможности жить здоровой и счастливой жизнью и строить свое будущее».

Платформа должна стать крупнейшей инициативой такого рода, с целью охватить 50 стран в течение следующих 5-7 лет, в конечном итоге предоставить лекарства для лечения примерно 120 000 детей с онкологическими заболеваниями в странах с ограниченными ресурсами и значительно снизить уровень смертности. Платформа продолжит расширяться, добавив еще шесть стран в 2025 году.

Платформа обеспечивает сквозную поддержку, от консолидации мирового спроса до формирования рынка, помощи странам в выборе лекарств и разработки стандартов лечения. Это преобразующая модель для более широкого мирового сообщества здравоохранения, работающего вместе для решения глобальных проблем здравоохранения, с упором на детей и неинфекционные заболевания.

ЮНИСЕФ сотрудничал с ВОЗ и St Jude в качестве закупочного агентства для поддержки успешной поставки лекарств в Монголию.

Представитель ЮНИСЕФ Эварист Куасси-Комлан в своей речи подчеркнул важность непрерывного, качественного образования и медицинских услуг для детей во время их пребывания в больнице. Он сказал: «…команда ЮНИСЕФ в Монголии оказывает всестороннюю помощь, которая включает в себя создание полностью оборудованной учебной комнаты с приглашенными преподавателями из соответствующего Центра непрерывного обучения, ремонт комнаты для приготовления химиотерапевтических препаратов, а теперь, совместно с нашими партнерами, доставку самих лекарств…»

источник: MiddleAsianNews

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