Амна бинт Ахмед Аль Ромаих обсудила прогресс в жилищном строительстве с заместителем премьер-министра Монголии

CentralAsia (MNG) - Доржханд Тогмид, заместитель премьер-министра Монголии, в сопровождении Амны бинт Ахмед Аль Ромаихи, министра жилищного строительства и городского планирования, посетили Салман-сити в рамках своего официального визита в Королевство Бахрейн. Об этом сообщает Bahrain News Agency.

Министр Аль Ромаихи рассказала о прогрессе в жилищном строительстве в Бахрейне, особенно в сфере социального жилья. Она рассмотрела планы министерства по предоставлению подходящего жилья, включая программу жилищного финансирования, правительственную программу прав на освоение земель в партнерстве с частным сектором и текущие проекты в жилых городах.

Эти усилия соответствуют поддержке Его Величества короля Хамада бин Исы Аль Халифы и директивам Его Королевского Высочества принца Салмана бин Хамада Аль Халифы, наследного принца и премьер-министра.

Она подчеркнула, что жилые города Бахрейна предоставили тысячи жилищных услуг, включая единицы, квартиры и жилые участки, обеспечивая при этом качество жизни.

Правительство продолжает улучшать эти города в соответствии с Целями устойчивого развития 2030.

Министр Аль Ромаихи описала Салман-Сити как ведущий жилищный проект и модель для современных городских сообществ с интегрированной инфраструктурой и услугами.

Город предлагает основные удобства, включая набережные, общественные пляжи, пешеходные и велосипедные дорожки и зеленые зоны.

Заместитель премьер-министра выразил приверженность Монголии дальнейшему развитию связей и обмену опытом с Королевством, в том числе в сфере социального жилья.

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