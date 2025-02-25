Министр промышленности Бахрейна встретился с заместителем премьер-министра Монголии

CentralAsia (MNG) - В рамках визита в Королевство Бахрейн заместитель премьер-министра Монголии Доржханд Тогмид и сопровождающая его делегация встретились с министром промышленности и торговли Абдуллой бин Адель Фахро. Об этом сообщает Bahrain News Agency.

Они рассмотрели двусторонние отношения и пути их улучшения.

Министр Фахро подчеркнул приверженность Бахрейна под руководством Его Величества короля Хамада бин Исы Аль Халифы и директив правительства во главе с Его Королевским Высочеством принцем Салманом бин Хамадом Аль Халифой, наследным принцем и премьер-министром, ускорению сотрудничества во всех областях с дружественными странами в торговле, промышленности и инвестициях.

Министр подчеркнул стимулы и возможности в инвестиционной среде Бахрейна и обширные возможности, предоставляемые правительством инвесторам со всего мира, что делает его предпочтительным местом для многих международных проектов и инвестиций.

Доктор Халед Фахад Аль Алави, помощник заместителя министра по промышленному развитию в Министерстве промышленности и торговли, представил основные статистические данные о Международной инвестиционной зоне Бахрейна. Он обрисовал ее преимущества и стимулы как образцовую зону для инвесторов.

Он также подчеркнул инициативы и возможности, которые Бахрейн предлагает для промышленных инвестиций.

Аль Алави также упомянул о развитии инфраструктурных проектов в промышленных зонах в рамках Стратегии промышленного сектора (2022–2026 гг.).

Он обсудил планы расширения и развития, направленные на укрепление позиций Бахрейна как инвестиционного направления для крупных проектов, которые способствуют созданию перспективных рабочих мест для граждан и достижению желаемого экономического эффекта.

Заместитель премьер-министра и сопровождающая его делегация в сопровождении министра Фахро позднее посетили Международную инвестиционную зону Бахрейна в промышленном городе Салман-сити в Аль-Хидде.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения