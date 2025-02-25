Национальные музеи Монголии и Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве

CentralAsia (MNG) - 24 февраля 2025 г. академик и директор Национального музея Чингисхана Монголии Чулуун Сампилдондов и директор Национального музея Республики Казахстан Берик Абдыгалийулы, государственного учреждения при Комитете по культуре Министерства культуры и спорта Казахстана, подписали меморандум о сотрудничестве.

В соответствии с меморандумом стороны будут обмениваться специалистами, публиковать совместные научные работы и организовывать совместные научные конференции для расширения сотрудничества между музеями и углубления научно-культурных связей с целью сохранения, изучения и продвижения культуры и наследия двух стран.

Директор Национального музея Республики Казахстан подчеркнул, что в последние годы музей уделяет особое внимание изучению и популяризации культурного наследия Золотой Орды. В частности, в 2024 году Казахстан отметил 800-летие Золотой Орды и основал комплекс «Хан-Зыра». В соответствии с меморандумом он выразил заинтересованность в изучении опыта Национального музея Чингисхана, а также в совместном проведении исследований, конференций и проектов, посвящённых истории и наследию Зуч-хана, его преемников и Золотой Орды.

Директор Национального музея Чингисхана в Монголии также выразил желание реализовать совместные исследовательские проекты, посвящённые истории и наследию потомков Чингисхана, в том числе Зуч-хана, Бат-хана и других знатных людей, а также изучить исторические исследования XVII и XVIII веков.

Национальный музей Республики Казахстан, расположенный на центральной площади Астаны, является крупнейшим и самым современным музеем в стране. Здание состоит из семи блоков и 18 выставочных залов.

источник: АРД

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