В марте Монголия временно закроет некоторые пропускные пункты

// Ikon

CentralAsia (MNG) - Некоторые пограничные переходы Монголии с Китаем и Россией будут временно закрыты во время празднования Цагаан сара (Нового года по монгольскому календарю) и Международного женского дня.

В частности, 1, 2 и 3 марта будут временно закрыты шесть автомобильных переходов на границе с Россией и девять автомобильных переходов на границе с Китаем.

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