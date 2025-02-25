В Улан-Баторе представили портреты великих ханов Монгольской империи

CentralAsia (MNG) - Бюсты и портретные картины Великих ханов были созданы на основе исторических исследований Великой Монгольской империи, в том числе оригинальных портретов Чингисхана, Угедея и Хубилая, написанных монгольским придворным художником Хорихасуном во времена династии Юань и ныне хранящихся в Национальном дворцовом музее в Тайбэе (Тайвань), и картины «Охота Хубилая» придворного художника династии Юань Лю Гуандао, а также по мотивам исторических произведений «Чингисхан» и «Старый музыкант» народного художника Монголии, лауреата Государственной премии Ядамсурэна Уржина.

Лауреат премии Союза художников Монголии, художник Т. Одон, член Союза художников Монголии, живописец А. Ууганбаяр и скульптор Ж. Тумэенчулуун увековечили ханов в скульптуре и живописи.

На выставке представлено более 20 работ, дающих представление о том, как личности и черты характера ханов выражаются в художественных произведениях. Выставка будет работать в течение двух месяцев.

источник: АРД

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