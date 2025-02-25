Совбез ООН принял американскую «нейтральную» резолюцию по Украине. Генассамблея приняла сразу две резолюции по Украине

CentralAsia (CA) - Совет Безопасности ООН проголосовал за американский проект резолюции по конфликту в Украине. Документ написан в нейтральном ключе, он не содержит обвинений в адрес России.

За проект резолюции проголосовали 10 членов Совета Безопасности ООН. Среди проголосовавших — Россия, США, Китай, Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Южная Корея, Пакистан, Панама и Сомали. Пять стран — Великобритания, Франция, Греция, Словения и Дания воздержались от голосования.

Для принятия резолюции необходимо как минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны постоянных членов, то есть США, РФ, Китая, Великобритании и Франции.

Принятая резолюция состоит из двух пунктов: преамбулы — в ней выражается скорбь по погибшим в конфликте в Украине, — и резолюции — в ней звучит призыв «быстро положить конец конфликту и установить долгосрочный мир» между Украиной и Россией.

За несколько часов до этого две резолюции по Украине, включая американскую, но с дополнениями, приняла Генассамблея ООН.

В первой, трехстраничной резолюции ГА ООН, предложенной Украиной и поддержанной европейскими странами, говорится о том, что российские военные действия в Украине несут разрушительные последствия «не только для Украины, но и для других регионов и для стабильности во всем мире».

Кроме того, в этом документе говорится о необходимости сохранения независимости и восстановления территориальной целостности Украины и о наказании за преступления против международного права. Принятие документа поддержали 93 страны, против выступили 18, а 65 воздержались от голосования.

Во второй, американский проект резолюции страны Евросоюза внесли дополнения, напоминающие о том, что «войну развязала именно Россия». За принятие документа проголосовали 93 государства, против – восемь стран. Воздержались 73 страны.

Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи ООН - обязательные для всех государств-членов ООН.