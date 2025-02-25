Путин созвонился с президентом Таджикистана Рахмоном

CentralAsia (CA) - Президенты России и Таджикистана — Владимир Путин и Эмомали Рахмон — обсудили по телефону сотрудничество в сфере безопасности, экономики и культуры, сообщила пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале.

В начале разговора лидеры отметили, что две страны достигли высокого уровня стратегического партнерства и союзничества. После этого Путин и Рахмон обговорили детали сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности.

«Владимир Путин и Эмомали Рахмон условились о графике личных контактов», — добавили в Кремле.