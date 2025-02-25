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Путин поддержал идею Трампа о сокращении оборонных расходов России и США на 50%

CentralAsia (CA) -  Президент РФ Владимир Путин сообщил, что готов договариваться с США по поводу 50-процентного сокращения оборонных расходов. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы могли бы договориться с США. Мы не против, мне кажется, что идея хорошая. США сократили бы на 50 процентов [военные расходы]. И мы сократили бы. Ну а КНР потом бы присоединилась, если захочет», — сказал Путин.

«Предложение хорошее, мы готовы к дискуссиям на этот счет», — сказал президент РФ.

Заявление Путина прозвучало после того, как в середине февраля Трамп сообщил, что после завершения военных действий в Украине и секторе Газа он хочет поговорить с лидерами РФ и Китая о сокращении оборонных бюджетов. Тогда американский президент предлагал сократить их вдвое.

В интервью Путин также заявил, что Россия готова работать с США по редкоземельным металлам.

О редкоземельных металлах и алюминии

  • Возможное соглашение по недрам между США и Украиной никак не касается России. Надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны.
  • В России на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине, мы одни из лидеров по запасам этих редких, редкоземельных металлов.
  • Россия готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии.
  • Можно подумать о запуске проекта по добыче алюминия в Красноярском крае совместно с американскими компаниями. Инвестиции оцениваю в $15 млрд.
  • РФ готова предоставить 2 млн тонн алюминия на рынок в США, чтобы стабилизировать цены.

О Владимире Зеленском

  • Он становится токсичным для ВСУ и общества в целом. Он загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Россией.
  • Рейтинг Зеленского, по российским данным, в два раза меньше, чем у его возможного соперника Валерия Залужного (экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании). Его шансы на переизбрание равны нулю.
  • Трамп хочет добиться мира, а Зеленский стоит на пути к достижению этой цели.
  • Россия не возражает против сохранения украинской государственности, но территория не должна использоваться в качестве плацдарма для нападения на нас.
  • Надо приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины.

О Европе

  • В отличие от Трампа лидеры европейских государств ангажированы. Они много слишком наговорили и наобещали, и теперь им «отруливать» от этой позиции очень сложно.
  • Участие Европы в переговорном процессе востребовано. Мы никогда не отказывались, вели постоянные дискуссии с ними.
  • Реакция Европы на наш разговор с Трампом и встречу в Эр-Рияде эмоциональна и лишена смысла. Первый шаг для решения украинского вопроса должен быть посвящен повышению уровня доверия между Россией и США.

О США и Дональде Трампе

  • Ближайшие и возможные другие контакты РФ и США будут посвящены прежде всего двусторонним отношениям.
  • Сущностно еще не обсуждал с Трампом решение украинского конфликта.
  • Трамп действует прямолинейно и без особых стеснений, говорит, что хочет. Это привилегия лидера одной из великих держав.
  • Торговая политика США на протяжении уже многих лет связана с санкциями. Эти санкции незаконны и вредны для мировой торговли, для экономики.
  • Компании России и США сегодня обсуждают совместные проекты.

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