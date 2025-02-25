Путин поддержал идею Трампа о сокращении оборонных расходов России и США на 50%

- Азия и мир, политика
- 10:29, 25 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что готов договариваться с США по поводу 50-процентного сокращения оборонных расходов. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Мы могли бы договориться с США. Мы не против, мне кажется, что идея хорошая. США сократили бы на 50 процентов [военные расходы]. И мы сократили бы. Ну а КНР потом бы присоединилась, если захочет», — сказал Путин.
«Предложение хорошее, мы готовы к дискуссиям на этот счет», — сказал президент РФ.
Заявление Путина прозвучало после того, как в середине февраля Трамп сообщил, что после завершения военных действий в Украине и секторе Газа он хочет поговорить с лидерами РФ и Китая о сокращении оборонных бюджетов. Тогда американский президент предлагал сократить их вдвое.
В интервью Путин также заявил, что Россия готова работать с США по редкоземельным металлам.
О редкоземельных металлах и алюминии
- Возможное соглашение по недрам между США и Украиной никак не касается России. Надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны.
- В России на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине, мы одни из лидеров по запасам этих редких, редкоземельных металлов.
- Россия готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии.
- Можно подумать о запуске проекта по добыче алюминия в Красноярском крае совместно с американскими компаниями. Инвестиции оцениваю в $15 млрд.
- РФ готова предоставить 2 млн тонн алюминия на рынок в США, чтобы стабилизировать цены.
О Владимире Зеленском
- Он становится токсичным для ВСУ и общества в целом. Он загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Россией.
- Рейтинг Зеленского, по российским данным, в два раза меньше, чем у его возможного соперника Валерия Залужного (экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании). Его шансы на переизбрание равны нулю.
- Трамп хочет добиться мира, а Зеленский стоит на пути к достижению этой цели.
- Россия не возражает против сохранения украинской государственности, но территория не должна использоваться в качестве плацдарма для нападения на нас.
- Надо приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины.
О Европе
- В отличие от Трампа лидеры европейских государств ангажированы. Они много слишком наговорили и наобещали, и теперь им «отруливать» от этой позиции очень сложно.
- Участие Европы в переговорном процессе востребовано. Мы никогда не отказывались, вели постоянные дискуссии с ними.
- Реакция Европы на наш разговор с Трампом и встречу в Эр-Рияде эмоциональна и лишена смысла. Первый шаг для решения украинского вопроса должен быть посвящен повышению уровня доверия между Россией и США.
О США и Дональде Трампе
- Ближайшие и возможные другие контакты РФ и США будут посвящены прежде всего двусторонним отношениям.
- Сущностно еще не обсуждал с Трампом решение украинского конфликта.
- Трамп действует прямолинейно и без особых стеснений, говорит, что хочет. Это привилегия лидера одной из великих держав.
- Торговая политика США на протяжении уже многих лет связана с санкциями. Эти санкции незаконны и вредны для мировой торговли, для экономики.
- Компании России и США сегодня обсуждают совместные проекты.