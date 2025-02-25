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Ватикан сообщил о небольшом улучшении состояния папы римского Франциска

CentralAsia (CA) -  Результаты лабораторных анализов папы римского Франциска «немного улучшились», и он постепенно возвращается к работе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

В заявлении также говорится, что некоторые проблемы с почками, о которых сообщалось ранее, не являются поводом для беспокойства.

Папу Франциска госпитализировали полторы недели назад. Вскоре стало известно, что у него двусторонняя пневмония и что он находится в довольно тяжелом состоянии. Позже сообщалось, что у понтифика наблюдается начало почечной недостаточности. В условиях, когда состояние понтифика в течение нескольких дней оставалось довольно тяжелым, активизировались обсуждения его возможного ухода в отставку и того, кто может стать новым папой.

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