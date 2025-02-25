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Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на этой или следующей неделе, чтобы подписать соглашение по природным ресурсам

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие две недели, чтобы подписать соглашение по природным ресурсам. Об этом Трамп сказал, выступая перед журналистами в Белом доме, передает Rapid Response.

«Он может приехать на этой или следующей неделе, чтобы подписать соглашение, и это было бы здорово. Я бы с удовольствием встретился с ним, встретился бы в Овальном кабинете», — сказал Трамп.

Он отметил, что США и Украина «очень близки к заключению окончательного соглашения» по редкоземельным металлам «и разным другим вещам».

Трамп заявил, что рассчитывает в рамках соглашения «получить в течение определенного периода времени назад наши деньги», которые США направили на помощь Украине.

США и Украина последние недели ведут переговоры по соглашению о полезных ископаемых.

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