Учёные нашли на Марсе следы океана с песчаными пляжами

Гипотетическая картина Марса 3,6 млрд лет назад, когда океан мог покрывать почти половину планеты. Иллюстрация: Роберт Ситрон/Reuters

CentralAsia (CA) - Китайский марсоход «Чжужун» нашёл под поверхностью Марса признаки древней береговой линии, что подтверждает гипотезу о существовании океана на Красной планете миллиарды лет назад, сообщает The Guardian.

Учёные пришли к такому выводу, изучив данные подповерхностного зондирования, собранные «Чжужуном» в районе южной части Утопия Планитиа. Они обнаружили, что слои породы наклонены в сторону низменности. Подобные структуры встречаются на земных побережьях, где приливы формируют рельеф.

«Наши данные указывают на наличие береговой линии, которая со временем смещалась, что говорит о действии приливов, волн и поставке осадочного материала реками», – отметил один из авторов исследования, доктор Бенджамин Карденас из Университета Пенсильвании.

По его словам, пляж мог продвигаться вглубь марсианского океана не менее чем на 1,3 км. Учёные исключили другие возможные объяснения обнаруженных структур, такие как вулканическая активность, реки или дюны. Карденас подчеркнул, что этот участок Марса когда-то был зоной, где встречались вода, воздух и суша – такими же были места, в которых на Земле, по одной из гипотез, зародилась жизнь.

«Я бы хотел увидеть это место», – добавил Карденас.