Во Франции задержали двух мужчин по делу о взрывах у генконсульства РФ в Марселе

CentralAsia (CA) - В Марселе задержаны два человека, подозреваемых в причастности ко взрывам у российского генконсульства, сообщил RMC. По данным телеканала, мужчины в возрасте 48 и 59 лет были задержаны «после проукраинского митинга» в портовой зоне.

Один из задержанных, по данным следствия, бросил взрывные устройства на территорию дипмиссии. Телеканал отметил, что задержанные ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Утром 24 февраля неизвестные бросили три предмета на территорию генконсульства России, два из которых взорвались. Пострадавших нет, материальный ущерб зданию отсутствует.

Прокуратура Марселя начала расследование по факту ущерба от использования взрывчатых веществ. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением на консульство РФ в Марселе.