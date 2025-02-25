Actualite: 52 человека погибли от неизвестного заболевания в ДР Конго
- Азия и мир, общество
- 12:27, 25 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - Более 50 человек погибло от лихорадочного заболевания неизвестного происхождения, зафиксированного на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом 24 февраля сообщило издание Actualite со ссылкой на данные местных органов здравоохранения.
«Было зарегистрировано 943 случая, в том числе 52 случая смерти, что соответствует уровню летальности 5,5%», — отметили там.
Уточняется, что первые случаи заболевания были зафиксированы 9 февраля. Болезнь опасна для людей всех возрастов, среди симптомов — лихорадка, озноб, головные боли, мышечные боли, суставная боль.
При этом минздрав ДРК исключил гипотезу о возможной эпидемии лихорадки Эбола, подчеркнули в Actualite.
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