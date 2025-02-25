Actualite: 52 человека погибли от неизвестного заболевания в ДР Конго

CentralAsia (CA) - Более 50 человек погибло от лихорадочного заболевания неизвестного происхождения, зафиксированного на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом 24 февраля сообщило издание Actualite со ссылкой на данные местных органов здравоохранения.

«Было зарегистрировано 943 случая, в том числе 52 случая смерти, что соответствует уровню летальности 5,5%», — отметили там.

Уточняется, что первые случаи заболевания были зафиксированы 9 февраля. Болезнь опасна для людей всех возрастов, среди симптомов — лихорадка, озноб, головные боли, мышечные боли, суставная боль.

При этом минздрав ДРК исключил гипотезу о возможной эпидемии лихорадки Эбола, подчеркнули в Actualite.