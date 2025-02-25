Дом экс-главы КНБ Казахстана Карима Масимова не смогли продать на торгах с первого раза

CentralAsia (KZ) - Дом экс-председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова не смогли продать на торгах с первого раза. Об этом свидетельствуют данные на сайте электронной торговой площадки.

«На момент начала аукциона в аукционном зале по объекту продажи не зарегистрировано ни одного участника либо ни одним из участником в аукционном зале не подтверждена стартовая цена», – говорится в пояснении статуса несостоявшихся торгов.

10 февраля компания по управлению возвращёнными активами выставила на продажу жилой дом с цокольным этажом, расположенный в столичном районе Нура. Стартовая цена объекта составляла 1,8 млрд тенге, гарантийный взнос – 117,9 млн тенге.

Фотографии дома совпадают с кадрами, которые опубликовал КНБ в 2022 году после задержания Карима Масимова. Тогда во время следствия в действиях экс-председателя комитета установили многочисленные признаки коррупционных деяний, в том числе правоохранители задокументировали факты незаконного получения недвижимого имущества.

Карима Масимова задержали во время январских событий 2022 года. Уголовному делу в отношении него присвоили гриф «Совершенно секретно». В конце апреля 2023 года суд в Астане приговорил Масимова к 18 годам заключения за государственную измену, попытку насильственного захвата власти, превышении власти и должностных полномочий. Он пытался оспорить приговор, но апелляционная инстанция оставила срок наказания без изменений.

Летом 2024 года глава государства согласился с тем, что осуждённому за государственную измену и попытку захвата власти экс-главе КНБ Кариму Масимову следует отказать в помиловании, прошение о котором он подал в марте.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения