Трамп готов помогать талибам после возврата оставленной в Афганистане военной техники США

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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить финансовую помощь Афганистану, но только в том случае, если власти страны вернут Вашингтону военную технику, оставленную американской армией в 2021 году. Об этом сообщает ToloNews.

По словам Трампа, ежегодно Штаты выделяют правительству Афганистана $2-2,5 млрд. Несмотря на то, что, как сказал глава государства, Америка сама нуждается в помощи, Белый дом согласен и далее поддерживать «Талибан». Но только после возврата американской военной техники, находящейся в распоряжении радикального движения.

Президент добавил, что сегодня в Афганистане есть оставленные армией США танки, грузовики, пушки и даже очки ночного видения, причем новые, прямо из коробки. Стоимость этого оборудования Трамп оценил, как «миллиарды и миллиарды долларов». Он также заявил, что у него вызывают гнев парады военной техники, которые периодически устраивают талибы.

По информации некоторых СМИ, президент даже назначил специального чиновника, поручив ему разработать план по изъятию вооружения у афганских властей. Предположительно речь идет о Даге Манчестере — бизнесмене и стороннике Республиканской партии США.

Согласно информации из открытых источников, США после вывода своих войск из Афганистана в 2021 году оставили здесь массу техники, включая 78 самолетов, более 40 тысяч транспортных средств и свыше 300 тысяч единиц различного оружия. По оценкам Пентагона, стоимость данного оборудования превышает $7 млрд.