Две казахстанские компании попали под санкции Европейского Союза

CentralAsia (KZ) - Две казахстанские компании — ТОО «Kazstanex» и ТОО «МеталлСтан» — вошли в 16-й пакет санкций Евросоюза.

«Эти физические или юридические лица, организации или органы вносят вклад в военно-техническое совершенствование России или в развитие российского сектора обороны и безопасности России. К ним относятся физические или юридические лица, организации или органы, находящиеся в третьих странах, помимо России», – говорится в документе.

ТОО «Kazstanex» занимается продажей металлорежущих станков и другого оборудования, компания была зарегистрирована более 13 лет назад. ТОО «МеталлСтан» зарегистрирована более 12 лет назад.

ТОО «Kazstanex» ранее вошло в санкционный список Великобритании. Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров заявлял, что под британские санкции попали фирмы-однодневки.

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