В Балканском велаяте снегопады. В Туркменабаде осадки вызвали подтопления

CentralAsia (TM) - В ряде регионов Туркменистана установилась по-настоящему зимняя погода. На западе страны в ночь на 24 февраля прошел обильный снег. Высота снежного покрова в Туркменбаши и Хазаре местами достигла 10 и более сантиметров. В Туркменабаде обильные дожди вызвали подтопления, в частности, в районе нового аэропорта.

По сообщениям жителей Туркменбаши, такого снегопада город не видел последние лет пять. 24 февраля люди массово вышли на улицу, чтобы добраться на работу или учебу пешком. Высота снежного покрова в Туркменбаши и Хазаре местами достигла 10 сантиметров.

В Туркменабаде же обильные дожди подтопили некоторые районы города. В частности, улицы в поселке Азатлык близ туркменабадского аэропорта превратились в мутные непроходимые реки. В последние годы оттуда появлялись новости о строительстве новых объектов. Например, около года назад сдали в эксплуатацию станцию для сбора канализационных вод.

Сложно сказать, насколько успешно работает станция, однако с дождевой водой поселок явно не справляется. Как совсем недавно рассказывал turkmen.news, в Туркменабаде под руководством хякима Гуванча Базарова полностью засыпали ливневую систему. Так что ситуация с затопленными дорогами для горожан не редкость.