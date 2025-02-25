В Туркменистане женщинам выплатят по $17 к 8 Марта

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CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана распорядился подарить женщинам страны по 60 манатов (около $17) в честь Международного женского дня, сообщает «Туркменистан сегодня».

Выплаты получат сотрудницы всех организаций, независимо от формы собственности, пенсионерки, студентки, школьницы и даже воспитанницы детских садов. Деньги будут раздавать с 1 по 6 марта.

В указе главы государства говорится, что такие подарки – это «признание заслуг женщин» и продолжение традиции чествования матерей и сестёр.

Подобная практика действует в этой стране с 2019 года.