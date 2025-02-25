Президент Казахстана принял главу Кабмина Кыргызстана

- Казахстан, политика
- 15:56, 25 февраля 2025
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- Обновлено: 15:58, 25 февраля 2025 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Кабинета министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева.
Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили вопросы всестороннего углубления стратегического партнёрства между странами.
Поздравив Адылбека Касымалиева с назначением главой кабмина Кыргызстана, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его первый официальный визит в Астану особенно важен для дальнейшего укрепления уз дружбы и союзничества между народами.
По словам президента, одной из главных задач правительств является контроль за полноценной реализацией всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. В частности, необходимо изыскать новые возможности по расширению объёмов товарооборота, способствовать скорейшему запуску Индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе, а также создать благоприятные условия для транзитно-транспортного сообщения.
В свою очередь Адылбек Касымалиев выразил благодарность за оказанное кыргызской делегации гостеприимство на казахской земле и передал наилучшие пожелания от главы Кыргызстана Садыра Жапарова. Он заверил, что все задачи, поставленные главами государств, детально прорабатываются с казахстанскими коллегами.
Особое внимание в ходе встречи уделили реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействию в водно-энергетической отрасли.