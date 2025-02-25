Солнце выбросило самое крупное в этом году облако плазмы

CentralAsia (CA) - Солнце выбросило самое крупное в этом году облако плазмы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Очень крупный, судя по всему, самый большой в текущем году, выброс плазмы зарегистрирован на Солнце этой ночью», — говорится в публикации.

Космические коронографы фиксировали выброс примерно с часу ночи до девяти-десяти утра по московскому времени. После этого облако плазмы удалилось от Солнца и перестало попадать в поле зрения прибора.

По словам ученых, источником выброса, вероятно, является та же активная область, которая произвела вспышку уровня X2.0 два дня назад. «Если так, то источник взрыва расположен на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю. <...> Плазма движется по направлению от планеты, а не к ней», — рассказали они.

Как отметили астрономы, активные области, находящиеся на обращенной к Земле стороне Солнца, будут находиться в опасной для планеты зоне еще около полутора суток.

Вспышка высшего балла X2.0 на Солнце произошла 23 февраля. Это случилось впервые почти за два с половиной месяца (с 8 декабря 2024 года). Тогда в лаборатории предупредили, что рост активности Солнца продолжается, поэтому возможны новые крупные выбросы.