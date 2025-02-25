Руководство шахты «Казахстанская» осудили по делу о гибели рабочих

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CentralAsia (KZ) - Суд Шахтинска (города в Карагандинской области) назначил по четыре года колонии четверым руководителям шахты «Казахстанская», где в августе 2023 года при пожаре погибли пятеро горняков, передает КазТАГ.

На скамье подсудимых оказались исполнявший на момент ЧП обязанности заместителя директора по производству «Казахстанской», начальник участка конвейерного транспорта шахты, его заместитель и временно исполнявший обязанности заместителя механика участка конвейерного транспорта шахты.

Их признали виновными в нарушении правил безопасности при ведении горных и строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Отбывать наказание осужденные будут в колонии минимальной безопасности. Также суд запретил им на три года занимать руководящие должности в горнодобывающей сфере.

В иске семьям погибших о взыскании морального ущерба суд отказал.

Адвокаты подсудимых настаивали на оправдательном приговоре, заявив, что их «фактически назначили виновными».

Пожар на шахте «Казахстанская», принадлежавшей тогда компании «АрселорМиттал Темиртау», произошел утром 17 августа 2023 года — загорелась конвейерная лента. На тот момент в шахте находились 227 человек, 222 из них удалось вывести на поверхность. Пятеро горняков выбраться не смогли и погибли, еще 13 человек пострадали.

Спустя несколько месяцев, в ноябре 2023-го, взрыв вметана произошел на другом предприятии этой же компании — шахте имени Костенко в Караганде. В результате, погибли 46 горняков.

После этого президент Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить сотрудничество с иностранным инвестором, «АрселорМиттал Темиртау» была передана казахстанскому предпринимателю Андрею Лаврентьеву. Позже компании вернули историческое название Qarmet.

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