Монгольская драма впервые будет продаваться за рубежом как франшиза

CentralAsia (MNG) -

Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва (Россия) объявил о приобретении прав на международную франшизу на драму монгольского театра «Орфей» «Амьдрахуй» («Жить» или 活着), основанную на романе китайского писателя Юй Хуа «Амьдрахуй» («Жить» или 活着).

Драма «Амьдрахуй» режиссера Батболда Мягмарнарана в 2024 году собрала в общей сложности 15 тысяч зрителей и получила высокую оценку профессиональных исследователей театра, критиков и зрителей.

«Амьдрахуй» ( 活着), — роман, написанный китайским писателем Юй Хуа в 1993 году. В нем описываются трудности, которые пережил Фугуй, сын богатого землевладельца, в то время как исторические события, вызванные и продолженные китайской революцией, кардинально меняют природу китайского общества. Контраст между его дореволюционным статусом эгоистичного богатого бездельника, который (буквально) путешествует на плечах угнетенных, и его послереволюционным статусом преследуемого крестьянина разителен. Роман углубляется в глубокие темы стойкости, человеческих страданий и поиска смысла жизни. Прослеживая путь Фугуя через десятилетия социальных потрясений, Юй Хуа наглядно иллюстрирует хрупкость и силу человеческого духа. Изображение в рассказе обычных людей, переживающих необычайные трудности, нашло отклик у читателей вне культурных и исторических границ.

Франшиза — это вид лицензии, или разрешения, при котором компания продает товары или услуги под другим брендом и использует бизнес-модель этого бренда. Понятие франшизы предполагает, что предприниматель может запустить бизнес, используя готовые схемы работы.

С понятием франшизы связаны следующие термины:

франчайзер, управляющая компания — это та организация, которая передает право работать под своим брендом;

франчайзи, партнер — это организация, которая покупает право работать под чужим брендом;

франчайзинг — схема взаимодействия между управляющей компанией и ее партнерами.

источник: MiddleAsianNews

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