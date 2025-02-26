«Монгольская письменность приносит утешение». ФОТО

CentralAsia (MNG) -
Недавно в аймаке Баянхонгор прошли выставка монгольской письменности «Во время писания волшебной кистью» и национальный конкурс каллиграфов на монгольской письменности.
Эти мероприятия были организованы для популяризации национального языка, его обычаев и наследия, а также для поощрения использования традиционной монгольской письменности.
Конкурс проводился в честь Международного дня родного языка, объявленного ЮНЕСКО, и координировался областной публичной библиотекой в сотрудничестве с мастерской «Титэм».
С официальным восстановлением монгольской письменности в качестве государственного языка в 2025 году мероприятие было направлено на укрепление общественного интереса к чтению и письму с использованием традиционной письменности. Конкурс проводился в трех категориях: чтение среди школьников, чтение среди взрослых и правильное написание. В соревновании приняли участие 19 школьников, 11 взрослых и 11 участников в категории письма, в которых приняли участие учащиеся из 21 сомона и пяти школ аймака Баянхонгор.
Участвующий школьник поделился своим опытом, сказав: «Я впервые начал писать, потому что меня интересовала монгольская письменность. С тех пор я полюбил эту письменность и всегда хотел писать. Письмо монгольской письменностью дает мне чувство комфорта и очень красивое чувство. Я хочу, чтобы другие дети уважали, знали и изучали монгольскую письменность».
«Во время письма кистью испытываешь какие-то магические ощущения».
По словам преподавателя мастерской «Титэм» Бямбадолгор Бямбаа, конкурс проводится уже второй год, и планируется сделать его ежегодной традицией для дальнейшего поощрения грамотности и понимания культуры.
источник: MiddleAsianNews