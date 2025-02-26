Председатель ВГХ Монголии провел переговоры с главным законодателем Китая

CentralAsia (MNG) -

Председатель Великого Государственного Хурала Монголии (парламента Монголии) Амарбаясгалан Дашзэгвэ во вторник в Пекине провел переговоры с высшим законодателем Китая Чжао Лэцзи.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи заявил, что под стратегическим руководством глав двух государств взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Монголией в различных областях в последние годы принесло плодотворные результаты.

По его словам, Китай готов работать с Монголией для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, использовать в качестве ориентира построение китайско-монгольского сообщества с единой судьбой и продвигать вперед устойчивый и стабильный рост всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Чжао отметил, что поддержание добрососедства и дружбы является стратегическим выбором, который сделали обе стороны и который соответствует фундаментальным интересам двух народов, добавив, что Китай и Монголия должны стремиться к взаимной выгоде и укреплять сотрудничество в различных областях.

Он сказал, что обе стороны должны рассматривать историю как зеркало, работать вместе, чтобы защитить международную систему, основанную на ООН, и защищать победные результаты Второй мировой войны. ВСНП Китая готов поддерживать долгосрочные дружеские отношения с Великим Государственным Хуралом Монголии и готов укреплять китайско-монгольский обмен и сотрудничество между национальными и местными законодательными органами, а также специальными комитетами, чтобы внести вклад в развитие двух стран в улучшенной манере.

Чжао также рассказал о системе ВСНП Китая, поскольку вскоре должна открыться третья сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

Амарбаясгалан сказал, что Монголия твердо придерживается принципа одного Китая и готова укреплять прагматичное сотрудничество со всеми секторами и укреплять сотрудничество в таких областях, как транспортные порты, энергетика, сельское хозяйство и электромобили.

ВГХ Монголии готов укреплять дружественные связи с ВСНП Китая, в полной мере использовать роль механизма регулярного обмена между законодательными органами двух стран и вносить позитивный вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя сторонами, сказал он.

источник: MiddleAsianNews

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