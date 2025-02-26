экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия разработает совместные спутники с Казахстаном

CentralAsia (MNG) -  Национальная космическая компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» подписала соглашения с Монголией о создании совместных спутников, сообщило 24 февраля Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Монголия заинтересована в казахстанских технологиях дистанционного зондирования Земли для мониторинга сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов.

Компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» ведет активные переговоры об экспорте спутников с 2024 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com