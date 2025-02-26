Монголия разработает совместные спутники с Казахстаном

CentralAsia (MNG) - Национальная космическая компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» подписала соглашения с Монголией о создании совместных спутников, сообщило 24 февраля Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Монголия заинтересована в казахстанских технологиях дистанционного зондирования Земли для мониторинга сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов.

Компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» ведет активные переговоры об экспорте спутников с 2024 года.

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