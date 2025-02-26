Ташкент и Улан-Батор укрепляют сотрудничество

// UzDaily

CentralAsia (MNG) - Заместитель хокима Ташкента Шароф Рахмонов провел встречу с делегацией во главе со старшим советником премьер-министра Монголии Амгаланбаатаром Дагдандоржем. Об этом сообщает UzDaily.

В ходе переговоров гостям была предоставлена ​​подробная информация о текущих программах городского развития, проектах реконструкции и инициативах по благоустройству города.

Стороны обсудили потребности Ташкента в гостиницах, торговых центрах и офисных зданиях, а также проект «Новый Ташкент» и деятельность Департамента цифрового развития.

Г-н Амгаланбаатар Дагдандорж передал приглашение мэра Улан-Батора предпринимателям Ташкента принять участие в торговой выставке, которая состоится в апреле в монгольской столице. Он также поделился перспективными планами по укреплению двустороннего сотрудничества.

Монгольская делегация представила инициативы по сотрудничеству в жилищном строительстве и коммунальном хозяйстве. По словам гостей, созданы все необходимые условия для эффективного будущего партнерства двух сторон.

Эта встреча знаменует собой важный шаг в развитии отношений между Узбекистаном и Монголией.

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