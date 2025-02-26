Фестиваль «Беркутчи-2025» в Монголии пройдет 8-9 марта

CentralAsia (MNG) - Ежегодный фестиваль «Беркутчи-2025» , демонстрирующий уникальные обычаи и традиции кочевой охоты с беркутами, пройдет в 19-й раз в туристическом комплексе «Чингис Хааны Хурээ» 8-9 марта. Цель мероприятия — сохранить и передать будущим поколениям многовековое наследие охоты на орла, а также привлечь посетителей к этой замечательной культурной практике.

Фестиваль «Беркутчи» — это национальный праздник, на который съезжаются люди со всего мира, чтобы увидеть Монголию такой, какой она была 700 лет назад, и окунуться в древнюю самобытную культуру. На «Беркутчи» собираются местные охотники в эффектных меховых нарядах и в течение двух дней демонстрируют старинное искусство — охоту с беркутами. На фоне пейзажей Монголии это зрелище выглядит потрясающе!

Сами охотники называют себя «беркутчи», а посмотреть на охоту с птицей приезжает множество туристов из самых отдаленных уголков планеты.

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