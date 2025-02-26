Монголия воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН

CentralAsia (MNG) - Совет Безопасности (СБ) ООН в ночь на 25 февраля принял разработанный и внесенный США проект резолюции «Путь к миру» – первую с 27 февраля 2022 г. резолюцию по конфликту на Украине, призывающую к его окончанию и установлению «прочного мира».

«Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию «Содействие достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине»; призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины», – сообщает пресс-служба ООН.

Резолюцию поддержали 93 страны. Против проголосовали 18 стран, в том числе США, Россия, Беларусь, Венгрия, Израиль. Воздержались 65 стран, в том числе Монголия, Китай и Индия.

источник: MiddleAsianNews

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