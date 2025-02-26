Сегодня состоится 15-я встреча монголо-британского круглого стола

14-й монголо-британский круглый стол. 2022 г.

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 26 февраля, в Великобритании пройдет 15-й монголо-британский круглый стол.

Заседание пройдет под председательством заместителя Премьер-министра Монголии Амарсайхана Сайнбуяна с монгольской стороны и Государственного секретаря по Индо-Тихоокеанскому региону Министерства иностранных дел, по делам Содружества и международного развития Великобритании Кэтрин Уэст с британской стороны.

В ходе круглого стола стороны обсудят отношения и сотрудничество между Монголией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, а также пути взаимодействия в крупных строительных проектах. Стороны также обсудят завершение «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве», которое будет заключено между двумя странами.

Заместитель премьер-министра Монголии также встретится с министром услуг, малого бизнеса и экспорта Гаретом Томасом, чтобы обсудить дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества.

Дипломатические отношения между Монголией и Великобританией были установлены в 1963 году, и за последние 62 года сотрудничество охватило многие сферы, включая торговлю, инвестиции и образование. Дружеские отношения между двумя странами продолжают укрепляться, о чем свидетельствует участие в мероприятии делегации, в состав которой входил мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ и другие официальные лица.

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