В Чили произошел масштабный блэкаут

CentralAsia (CA) - Масштабные отключения электроэнергии произошли в Чили 25 февраля, сообщил национальный координатор электроэнергии.

По его данным, отключение произошло в 15:16 по местному времени и затронула всю территорию Чили — от Арики на севере страны до региона Лос-Лагос на юге.

Как сообщила газета La Tercera, спустя полчаса после начала сбоя, в 15:53, без электричества оставались 80,1% потребителей по всей стране. Отключение произошло из-за неполадок на электростанции в районе Норте-Чико.

В Сантьяго, столице Чили, остановилось движение поездов в метрополитене. Пассажиров всех поездов эвакуировали. Из-за случившегося на улицы вывели дополнительные автобусы. Аэропорт Сантьяго задействовал резервные системы электроэнергии.

В результате отключения электроэнергии остановилась добыча полезных ископаемых на севере Чили, сообщает Reuters. Без электричества остался крупнейший в мире медный рудник Эскондида, рассказал источник агентства. Государственная компания по добыче меди Codelco заявила, что пострадали все ее шахты, часть из них переключились на резервные источники питания.

По словам министра внутренних дел Чили Каролины Тоа, причиной произошедшего стала поломка линии электропередачи на севере страны. Кибератаку она исключила. По словам главы МВД, подача электроэнергии должна быть восстановлена «в ближайшие часы».