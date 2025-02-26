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Первую в Казахстане АЭС построят в Жамбылском районе Алматинской области
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане первую в стране атомную электростанцию (АЭС) построят в Жамбылском районе Алматинской области. Соответствующее постановление правительства республики вступило в силу.

«Правительство Республики Казахстан постановляет: принять решение о районе строительства ядерной установки «Атомная электрическая станция» — Жамбылский район Алматинской области», — говорится в документе.

Постановление о месте строительства АЭС в Казахстане приняли 30 декабря 2024 года. 25 февраля оно было официально опубликовано.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство АЭС в Казахстане. А в Минэнерго заявили, что стране нужны как минимум три АЭС.

6 октября 2024 года в Казахстане прошел референдум о строительстве в стране АЭС. За проголосовали 71,12% казахстанцев. Явка составила 63,66%.

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