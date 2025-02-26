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Состояние папы римского критическое, но стабильное

CentralAsia (CA) -  Врачи оценивают состояние папы римского Франциска как критическое, однако заметных ухудшений не наблюдается.

Как сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу печати Святого престола, в течение суток Франциск не страдал от острых респираторных приступов, его гемодинамические показатели остаются стабильными.

Вчера Associated Press сообщало, что состояние папы «немного улучшилось», и что понтифик начал постепенно возвращаться к работе. По сообщению Vatican News, сегодня утром после причастия папа Франциск также приступил к работе.Тем не менее прогноз относительно его выздоровления остается тревожным.

14 февраля у папы Франциска диагностировали двустороннюю пневмонию. Он был госпитализирован в клинику Агостино Джемелли в Риме. Позднее сообщалось, что у понтифика также наблюдаются признаки легкой почечной недостаточности, которая, однако, не угрожает его жизни.

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