Трамп не возражает против визита Зеленского в Вашингтон и заявил о возможности отмены санкций против РФ

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп не возражает против приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, «если тот хочет». Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, передает Associated Press.

«Я слышал, что Зеленский приедет в пятницу», - сказал президент США.

Трамп заявил, что не возражает против визита украинского президента, поскольку речь идёт о «редкоземельных элементах и других вещах». Он пообещал, что американские налогоплательщики получат свои деньги, потраченные на помощь Украине, обратно.

Трамп сказал, что считает необходимым наличие в Украине «определенной формы» миротворческих войск, которая будет приемлема для всех сторон.

Также Трамп заявил, что также поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам.

«Я бы хотел покупать полезные ископаемые на российской земле. Я бы хотел заключить сделку, чтобы получить доступ к российским редкоземельным металлам», – отметил президент США во время брифинга с пресс-пулом Белого дома.

Президент США сообщил, что рассматривает возможность отмены санкций против РФ в будущем, но пока они не отменены.

«Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо»,— сказал Трамп.