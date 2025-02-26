Россию за ночь атаковали 128 беспилотников, - Минобороны РФ
- Азия и мир, происшествия
- 11:17, 26 февраля 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Минувшей ночью средства ПВО сбили над Россией 128 дронов, сообщает Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников — 83 — уничтожили над Краснодарским краем, еще 30 — над Крымом. Над акваторией Азовского моря перехватили восемь БПЛА, еще пять — над Черным морем. По одному сбили над Брянской и Курской областями. Это крупнейшая атака беспилотников с начала 2025 года.
Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев, рассказывая о последствиях атаки, сообщил о повреждении трех домов в Туапсе, станице Старотитаровской и поселке Стрелка в Темрюкском районе. По словам главы региона, никто не пострадал. В аэропорту Сочи в 01:47 ввели ограничения.
В Брянской области пострадавших и разрушений нет, написал губернатор Александр Богомаз.
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