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В Ташкент прибыла первая группа узбекистанцев, депортированных из США
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Ташкент из Нью-Йорка прибыла группа депортированных граждан Узбекистана. Изначально их планировалось отправить на родину через Коста-Рику.

По информации пресс-службы МИД республики, в Узбекистан 24 февраля вернулись семь граждан. Дипломаты смогли договориться с американской стороной о том, что мигранты прибудут по маршруту Нью-Йорк — Ташкент.

Ранее сообщалось, что США депортируют 200 нелегальных мигрантов через Коста- Рику. Среди них также числились граждане Узбекистана.

Позже МИД Узбекистана заявил, что по сложившейся практике, депортированные граждане возвращаются в Узбекистан через Нью-Йорк.

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