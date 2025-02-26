В Ташкент прибыла первая группа узбекистанцев, депортированных из США

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - В Ташкент из Нью-Йорка прибыла группа депортированных граждан Узбекистана. Изначально их планировалось отправить на родину через Коста-Рику.

По информации пресс-службы МИД республики, в Узбекистан 24 февраля вернулись семь граждан. Дипломаты смогли договориться с американской стороной о том, что мигранты прибудут по маршруту Нью-Йорк — Ташкент.

Ранее сообщалось, что США депортируют 200 нелегальных мигрантов через Коста- Рику. Среди них также числились граждане Узбекистана.

Позже МИД Узбекистана заявил, что по сложившейся практике, депортированные граждане возвращаются в Узбекистан через Нью-Йорк.