Неандертальцы пережили крах популяции 110 тыс. лет назад из-за резкой потери генетической вариативности, - исследование

Реконструкция прижизненного облика мужчины-неандертальца из Музея естественной истории Лондона. // Allan Henderson, under CC BY 2.0

CentralAsia (CA) - В ходе эволюции неандертальцев произошла резкая потеря генетической вариативности, предвещавшая их окончательное вымирание. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном международной группой ученых, в том числе преподавателями Бингемтонского университета штата Нью-Йорк.

В исследовании измерялось морфологическое разнообразие полукружных каналов - структур внутреннего уха, отвечающих за чувство равновесия, - в двух исключительных коллекциях человеческих окаменелостей из мест Атапуэрка (Испания) и Крапина (Хорватия), а также из различных мест Европы и Западной Азии.

Известно, что развитие структур внутреннего уха находится под очень жестким генетическим контролем, поскольку они полностью сформированы к моменту рождения. Это делает вариации в полукружных каналах идеальным средством для изучения эволюционных отношений между видами в прошлом, поскольку любые различия между ископаемыми образцами отражают генетические различия, лежащие в их основе.

Географическое расположение изученных образцов, включая Амуд 1 (увеличено) и виртуальную реконструкцию полукружных каналов:

Окаменелости из Атапуэрки, называемые «преднеандертальцами», датируются примерно 400 000 лет назад и представляют собой самые ранние окаменелости, которые антропологи считают явными предками неандертальцев. Неандертальцы появились около 250 000 лет назад из этих популяций, которые населяли Евразийский континент между 500 000 и 250 000 лет назад. Хорватская стоянка Крапина представляет собой наиболее полную коллекцию ранних неандертальцев и датируется примерно 130 000 лет назад. Исследователи рассчитали степень морфологического разнообразия (т.е. диспропорции) полукружных каналов обоих образцов, сравнив их между собой и с образцом «классических» неандертальцев разного возраста и географического происхождения.

Недавние исследования, основанные на древних образцах ДНК, извлеченных из окаменелостей, показали наличие резкой потери генетического разнообразия между ранними неандертальцами и более поздними «классическими» неандертальцами. Технически известная как «узкое место», эта генетическая потеря часто является следствием сокращения числа особей в популяции. Древние данные ДНК указывают на то, что снижение генетической вариативности произошло примерно 110 000 лет назад.

Существование «узкого места», указывающего на снижение генетической вариативности, в ходе эволюции неандертальцев. Генетическая вариативность у преднеандертальцев из Сима-де-лос-Уэсос сходна с таковой у ранних неандертальцев из Крапины, но демонстрирует снижение у более поздних «классических» неандертальцев.

Результаты нового исследования показывают, что морфологическое разнообразие полукружных каналов классических неандертальцев явно ниже, чем у преднеандертальцев и ранних неандертальцев, что согласуется с результатами анализа древней ДНК.

Сокращение разнообразия, наблюдаемое между образцом из Крапины и классическими неандертальцами, особенно поразительно и очевидно, что служит убедительным доказательством события «узкого места», считают авторы исследования.

С другой стороны, полученные результаты опровергают ранее принятую идею о том, что происхождение неандертальцев было связано со значительной потерей генетического разнообразия, что заставляет предлагать новые объяснения их происхождения.

«Мы были удивлены, обнаружив, что донеандертальцы из Сима-де-лос-Уэсос демонстрировали уровень морфологического разнообразия, аналогичный ранним неандертальцам из Крапины. Это ставит под сомнение распространенное предположение о «узком месте» в происхождении неандертальской линии», - сказал ведущий автор исследования Алессандро Урчуоли.