Трамп анонсировал «золотые» ВНЖ за $5 млн

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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели правительство запустит новую программу по получению вида на жительство в Соединенных Штатах. Она предусматривает плату за ВНЖ в $5 млн, передает Independent.

«Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть зеленая карта (Green Card). Это золотая карта. Мы собираемся установить цену на эту карту»,— сказал Трамп журналистам на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, люди которые смогут потратить на визу $5 млн, будут создавать в США новые рабочие места.

«Это будет путь к гражданству, и богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту. Они будут богатыми, и они будут успешными, и они будут тратить много денег, и платить много налогов, и нанимать много людей. И мы думаем, что это будет чрезвычайно успешно. Никогда раньше ничего подобного не делалось, но это то, что мы собираемся выпустить в течение следующих двух недель»,— добавил он.

«Возможно,— ответил Дональд Трамп на вопрос, смогут ли на новый тип американских виз претендовать российские бизнесмены.— Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе 5 миллионов долларов».

Трамп добавил, что администрации не придется утверждать программу в Конгрессе, и с точки зрения закона она легальна. Кандидатам на новую визу, отметил президент, «придется пройти проверку». Программа придет на смену визам EB-5, по которой нужно было вложить примерно $1 млн в проекты на территории США.