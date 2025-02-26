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В Таиланде в результате ДТП с экскурсионным автобусом погибли 18 человек

CentralAsia (CA) -  В Таиланде в результате ДТП с экскурсионным автобусом погибли 18 человек, 20 пострадали, сообщает газета Thairath.

Группа из 200 человек на трёх автобусах направлялись в курортную провинцию Районг. Авария произошла в провинции Прачинбури, в 120 километрах от Бангкока. Один из автобусов снёс бетонное ограждение и перевернулся. В транспорте находились 47 пассажиров и два водителя.

По словам свидетеля ДТП, в автобусе находились жители одной деревни.

Причиной аварии мог стать отказ тормозов. Такое предположение выдвинули из-за того, что автобус не остановился на контрольной точке, как это предусмотрено правилами.

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