В Таиланде в результате ДТП с экскурсионным автобусом погибли 18 человек
- Азия и мир, происшествия
- 14:19, 26 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - В Таиланде в результате ДТП с экскурсионным автобусом погибли 18 человек, 20 пострадали, сообщает газета Thairath.
Группа из 200 человек на трёх автобусах направлялись в курортную провинцию Районг. Авария произошла в провинции Прачинбури, в 120 километрах от Бангкока. Один из автобусов снёс бетонное ограждение и перевернулся. В транспорте находились 47 пассажиров и два водителя.
По словам свидетеля ДТП, в автобусе находились жители одной деревни.
Причиной аварии мог стать отказ тормозов. Такое предположение выдвинули из-за того, что автобус не остановился на контрольной точке, как это предусмотрено правилами.
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