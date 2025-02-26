В Индии завершился крупнейший в мире религиозный фестиваль, его посетили более 600 млн человек

Паломники совершают омовение в Сангаме накануне Махашиваратри во время фестиваля Кумбха Мела в Праяградже 25 февраля 2025 года

CentralAsia (CA) - Сотни миллионов верующих индуистов совершили омовение в священных водах в ходе крупнейшего в мире религиозного собрания, завершившегося в среду в северном индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает CNN.

За последние 45 дней более 620 миллионов человек — почти треть населения Индии, составляющего около 1,4 миллиарда человек — посетили Маха Кумбха Мела, или фестиваль Священного Кувшина, на берегах реки в городе Праяградж.

Последователи приезжают, чтобы совершить святое омовение в Тривени Сангаме, месте слияния трех священных рек — Ганги, Ямуны и мифической Сарасвати, — чтобы очистить свои грехи.

Каждые 12 лет название фестиваля носит приставку «Маха», что означает «великий», поскольку это крупнейшее собрание Кумбха-мелы, которое проводится каждые три года в одном из четырех городов.

Хотя в этом году празднества были омрачены двумя отдельными смертельными давками, на фестиваль пришли миллионы людей, несмотря на опасения по поводу переполненности и сообщения о «небезопасных» уровнях загрязнения в основных местах для купания.

В отчете Центрального совета по контролю и профилактике загрязнения окружающей среды (CPCB), входящего в состав Министерства охраны окружающей среды Индии, за прошлый месяц было обнаружено высокое содержание кишечных палочек в реках Ганг и Ямуна, несмотря на заявления правительства о реализации устойчивых инициатив и мерах по улучшению санитарных условий.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх опроверг точность правительственного отчета, заявив, что вода безопасна не только для купания, но и для индуистского ритуала, когда после купания выпивают горсть воды.

Прихожане часто полностью погружаются в воду, иногда пьют или собирают священную воду в емкости.

Перед началом фестиваля главный экологический суд Индии поручил государственным и федеральным управлениям по борьбе с загрязнением обеспечить, чтобы речная вода была достаточно чистой для питья и купания. Он призвал усилить мониторинг и сбор проб рек Ганг и Ямуна, а также гарантировать, что не будут сбрасываться неочищенные сточные воды или твердые отходы.

Однако в отчете, представленном федеральным советом по загрязнению 3 февраля, говорится, что уровень фекальных колиформных бактерий, ключевого показателя неочищенных сточных вод и фекальных веществ в воде, значительно превышает безопасный предел, установленный советом в 2500 единиц на 100 миллилитров.

Согласно отчету, в различных частях рек Ганг и Ямуна в районе Праяграджа уровень воды превысил безопасную норму более чем на 1000 пунктов.

Организаторы Кумбха Мела также сообщили CNN, что перед фестивалем было проведено «тщательное обследование» всех 81 водостока, через которые вода попадает в реки.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что воздействие фекальных загрязнений может вызвать такие заболевания, передающиеся через воду, как брюшной тиф, диарея, холера, гастроэнтерит, кишечная палочка, кожные заболевания и рвота.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал очистку Ганга, самой священной реки Индии, своим приоритетом с момента своего вступления в должность в 2014 году. За прошедшее с тех пор десятилетие на очистку сточных вод, очистку поверхностных отходов и лесов были потрачены или обещаны миллиарды долларов.

По данным Всемирного банка, Ганг, являющийся жизненно важной артерией для 400 миллионов человек, живущих и работающих вдоль него, протекает через 50 индийских городов, ежедневно сбрасывая около 3 миллиардов литров сточных вод. По данным Всемирного банка, лишь небольшая часть из них очищается до попадания в реку.

Ямуна, приток Ганга, на протяжении десятилетий страдает от сброса токсичных химикатов и неочищенных сточных вод.

Фестиваль начался 13 января и изначально власти планировали, что в нем в течении шести недель примут участие около 400 миллионов человек, примерно по 9 миллионов человек в день, но, по данным правительства, в общей сложности присутствовало около 620 миллионов человек.

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