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Двое задержанных за атаку на консульство России в Марселе признали вину — это ученые французского Национального центра научных исследований

CentralAsia (CA) -  Двое подозреваемых в нападении на генеральное консульство России в Марселе признали свою вину — это ученые французского Национального центра научных исследований (CNRS), сообщила газета La Provence.

По словам прокурора Марселя Николя Бессона, двое задержанных, инженер и химик, которым около 40 и 50 лет, находятся под стражей. Они были задержаны вечером 24 февраля во время участия в акции в поддержку Украины в третью годовщину начала войны, пишет La Provence.

Задержанные рассказали, что заполнили три пол-литровых пластиковых бутылки смесью азота и химических веществ, способных произвести «детонирующий эффект», и бросили их на территорию консульства. Две бутылки взорвались. Свои действия химик и инженер объяснили поддержкой Украины.

24 февраля на территории генерального консульства России в Марселе произошли два взрыва. Пострадавших в результате взрывов не было, ущерба тоже. Вечером этого же дня подозреваемые были задержаны.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрывов на территории генконсульства — по статье о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (часть 2 статьи 360 УК).

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