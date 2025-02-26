В Афганистане в результате наводнений погибли более 30 человек

CentralAsia (CA) - Свыше 30 человек погибли в результате наводнений, произошедших 25 февраля на юге и западе Афганистана. Об этом сообщает AmuTV со ссылкой на Управление по ликвидации стихийных бедствий.

Наводнения в Афганистане вызваны проливными дождями. Жертвами стихии в провинции Фарах на западе Афганистана стали не менее 23 человек, еще 44 получили ранения. Среди жертв есть люди обоего пола и разного возраста. Число погибших может увеличиться.

«В частности, в районе Пушток в ловушке стихии оказались три семьи с детьми, которые отправились на прогулку в деревню Коджер», — рассказали в Управлении.

Командование полиции в Фарах подтвердило гибель людей, заявив, что наводнение привело к масштабным разрушениям в пострадавшем районе.

В тот же день по меньшей мере 10 человек, включая детей, погибли из-за наводнений в южных провинциях Гильменд и Кандагар. Еще шесть человек получили ранения в результате удара молнии в жилой дом в округе Герешк (Гильменд).

В 2024 году в Афганистане также произошли сильные наводнения, которые привели к человеческим жертвам и материальному ущербу. Так, в мае в северных регионах, в частности в провинции Баглан, погибли 315 и получили ранения 1600 человек. Ранее, в апреле, по данным ООН в 23 провинциях страны погибли свыше 100 человек. В июле в восточных и северо-восточных провинциях жертвами наводнений стали 58 человек, еще 380 получили ранения.