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Более 20 человек погибли при крушении военного самолета в Судане

CentralAsia (CA) -  В Судане разбился военный самолет, в результате чего погибли более 20 человек, включая военных и мирных жителей. Причиной крушения стала техническая неисправность.

Авиакатастрофа произошла во вторник, 25 февраля, в густонаселенном районе к северу от Омдурмана, второго по величине города в Судане.

По данным суданской армии, самолет разбился при взлете с авиабазы Вади-Сейдна по причине технической неисправности. Очевидцы сообщили о мощном взрыве в районе падения, из-за которого в нескольких кварталах отключилось электричество. На месте крушения вспыхнул пожар, который был оперативно потушен. Несколько домов получили повреждения.

Сейчас спасатели продолжают поисковые работы, извлекая пострадавших из-под завалов.

Отметим, что инцидент произошел на следующий день после того, как суданские военизированные Силы быстрой поддержки (RSF) взяли на себя ответственность за сбитый истребитель в Ньяле, столице Южного Дарфура.

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