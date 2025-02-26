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Токаев на заседании Совбеза рассмотрел вопрос модернизации армии

CentralAsia (KZ) -  В Астане прошло заседание Совбеза с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Одним из вопросов, рассмотренных на совещании, была модернизация казахстанской армии. Об этом сообщает Акорда.

«Рассмотрены вопросы модернизации армии и совершенствования военной инфраструктуры. Главой государства дан ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных сил», — говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года на заседании Совета безопасности рассмотрели вопросы укрепления обороны государства. По итогам заседания Токаев дал ряд поручений правительству и соответствующим госорганам. Тогда в Акорде подчеркнули, что эти меры направлены на совершенствование военной организации государства, развитие оборонной промышленности и укрепление национальной безопасности.

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