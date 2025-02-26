Узбекистан и Пакистан создадут совместную транспортно-логистическую компанию

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф договорились о создании совместной транспортно-логистической компании, целью которой станет увеличение в том числе транзитного грузооборота. Об этом говорилось на встрече глав обоих государств в Ташкенте, передает пресс-служба руководителя центральноазиатской республики.

Предпосылками для открытия совместной компании является положительная динамика объема грузоперевозок через мультимодальный коридор «Узбекистан — Афганистан — Пакистан». На встрече отмечалось, что за последние несколько лет показатели увеличились в пять раз. Стороны также подчеркнули важность координации усилий по продвижению проекта строительства Трансафганской железной дороги.

Мирзиёев и Шариф рассмотрели ряд вопросов, касающихся укрепления стратегического партнерства двух стран. По официальным данным, в прошлом году товарооборот Узбекистана и Пакистана превысил $400 млн, число совместных предприятий возросло до 130. Открылись торговые дома в Ташкенте и Карачи, возобновились прямые авиарейсы между узбекской столицей и Лахором.

Но потенциал сотрудничества еще не исчерпан. Главы государств утвердили «дорожную карту», согласно которой объем взаимной торговли может достичь отметки $2 млрд. В списке первоочередных задач значатся расширение номенклатуры товаров в рамках Соглашения о преференциальной торговле, упрощение фитосанитарных и карантинных требований, таможенных процедур, интеграция платформ электронной коммерции, совершенствование механизмов межбанковских расчетов.

Были рассмотрены планы по реализации проектов кооперации в сфере фармацевтики, электротехники, аграрного сектора, сельхозмашиностроения, геологии и минеральных ресурсов, текстильной отрасли и прочее. Политики выступили за расширение культурно-гуманитарного сотрудничества, в связи с чем достигнута договоренность о проведении взаимных Недель культуры и презентаций туристических программ.

Мирзиёев предложил провести в Узбекистане Форум регионов двух стран, также главы государств подтвердили, что очередное заседание Межправительственной комиссии пройдет в июле текущего года в Лахоре.

По итогам встречи Мирзиёев и Шариф подписали Совместную декларацию и Протокол о создании двустороннего Совета стратегического партнерства на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие и укрепление узбекско-пакистанских отношений многопланового сотрудничества.

Кроме того, был утвержден ряд других документов:

Соглашение о сотрудничестве в области науки, техники и инноваций;

Соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов;

Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел;

Соглашение о сотрудничестве в области профессионального образования;

Соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики;

Соглашение о сотрудничестве между национальными информационными агентствами;

Соглашения и договоренности о сотрудничестве между дипломатическими академиями, городами Ташкентом и Лахором.