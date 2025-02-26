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Дипломаты России и США 27 февраля проведут переговоры в Стамбуле, - Лавров
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Стамбуле 27 февраля состоится встреча дипломатов России и США для обсуждения нормализации работы диппредставительств стран. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «КомменсантЪ».

«Мы объявили, что наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве. Такая встреча состоится завтра в Стамбуле. Я думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно»,— сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе.

На первой с февраля 2022 года встрече делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля обсуждались шаги для восстановления российско-американских отношений и формирование переговорных групп для урегулирования конфликта в Украине. Среди прочего стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне и устранить «раздражители» в отношениях стран.

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