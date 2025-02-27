ПРООН поддерживает усилия Монголии по инвестированию в устойчивую экономику ухода

CentralAsia (MNG) - Министерство семьи, труда и социальной защиты Монголии и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) организовали многосторонний диалог по инвестированию в экономику ухода, объединив политиков, лидеров частного сектора и партнеров по развитию для изучения устойчивого финансирования услуг по уходу и стратегий по снижению нагрузки по уходу на женщин.

Мероприятие проводилось в контексте 30-й годовщины Пекинской декларации и Платформы действий и приверженности Монголии улучшению гендерного равенства. В этом году Международный женский день 2025 года также подчеркивает настоятельную необходимость признания и решения проблемы неоплачиваемой работы женщин по уходу как ключевого шага на пути к гендерному равенству и инклюзивному экономическому росту.

Несмотря на прогресс, неоплачиваемая работа по уходу остается серьезным препятствием для участия женщин в рабочей силе. Уровень участия женщин в рабочей силе в Монголии (51,5%) остается значительно ниже, чем у мужчин (66,4%), и он еще больше снижается с рождением детей. По данным Национального статистического управления, по состоянию на 2023 год 67 500 человек, в основном женщины, занимаются неоплачиваемым уходом за пожилыми членами семьи, детьми с ограниченными возможностями и лицами, нуждающимися в постоянном медицинском уходе.

Министр по делам семьи, труда и социальной защиты Энх-Амгалан Лувсанцэрэн подчеркнул, что «экономика ухода является важнейшей опорой национального развития, столь же важной, как и любой другой сектор. Инвестиции в услуги по уходу — это не просто поддержка семей, это раскрытие полного экономического потенциала нашей страны. Расширяя доступ к качественным и доступным услугам по уходу, мы можем создавать рабочие места, давать женщинам возможность более активно участвовать в рабочей силе и обеспечивать более устойчивую экономику для будущих поколений».

Баясгалан Жадамбаа, член парламента Монголии

Баясгалан Жадамбаа, член парламента Монголии, подчеркнул: «От рождения и до конца жизни каждому человеку неизбежно требуется уход. Крайне важно признать экономическую ценность неоплачиваемой работы по уходу, выполняемой ежедневно в семьях и домохозяйствах, и интегрировать ее в более широкую экономику».

ПРООН сотрудничает с правительством Монголии в целях укрепления устойчивого и инклюзивного сектора занятости и провела соответствующие исследования для продвижения экономики ухода, такие как рыночная оценка устойчивых финансовых инструментов для поставщиков услуг по уходу и структура гендерных связей с особым упором на экономику ухода.

Постпред ПРООН Матильда Димовска

Постоянный представитель ПРООН Матильда Димовска подтвердила приверженность ПРООН поддержке Монголии в преобразовании работы по уходу в признанный и хорошо финансируемый сектор: «Слишком долго работа по уходу рассматривалась как невидимая сила, которая поддерживает экономику, не получая при этом заслуженных инвестиций. У Монголии есть возможность изменить эту трактовку и стать лидером в том, чтобы сделать работу по уходу приоритетом в своей экономической повестке дня. Инвестиции в экономику ухода — это не затраты, а возможность для роста, инноваций и более инклюзивного общества».

В ходе диалога также рассматривались механизмы финансирования для расширения инфраструктуры ухода в Монголии, включая государственно-частное партнерство и поддерживаемый работодателями уход за детьми для поставщиков услуг по уходу. Кроме того, заинтересованные стороны стремились создать общее понимание текущего состояния экономики ухода, определить жизнеспособные долгосрочные решения по финансированию и разработать конкретные, выполнимые рекомендации по укреплению услуг по уходу и инвестиционных стратегий.

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