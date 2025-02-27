Председатель ВГХ Монголии встретился с главным политическим советником Китая

// Xinhua

CentralAsia (MNG) - Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ встретился в среду в Пекине с главным политическим советником Китая Ван Хунином.

Ван, председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), заявил, что под стратегическим руководством лидеров двух стран обмены и сотрудничество в различных областях между Китаем и Монголией продолжают углубляться, принося ощутимую пользу народам двух стран.

Ван сказал, что Китай готов работать вместе с Монголией для реализации консенсуса, достигнутого лидерами обеих стран, сохранения политической основы для развития двусторонних отношений и содействия построению китайско-монгольского сообщества с единой судьбой.

Ван заявил, что Всекитайский комитет НПКСК готов содействовать обменам и сотрудничеству с монгольской стороной, внося вклад в постоянное развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

// Xinhua

Амарбаясгалан сказал, что Монголия и Китай являются соседями, хорошими друзьями и хорошими партнерами, и что развитие дружеских отношений между двумя странами является ключевым приоритетом внешней политики Монголии.

Он добавил, что монгольская сторона поддерживает основные инициативы, предложенные Китаем, включая инициативу «Один пояс, один путь», и страна готова укреплять практическое сотрудничество с Китаем для достижения общего развития.

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