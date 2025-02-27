экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Батцэцэг посетит Японию с официальным визитом

CentralAsia (MNG) -  По приглашению министра иностранных дел Японии Такэси Ивая министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх посетит Японию с официальным визитом с 28 февраля по 5 марта 2025 года. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе визита министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и министр иностранных дел Японии Такеши Ивая проведут официальные переговоры. Министр иностранных дел Батцэцэг встретится с другими официальными лицами для обмена мнениями по расширению и углублению «ориентированных на людей» отношений и сотрудничества между двумя странами во всех секторах на уровне Специального стратегического партнерства ради мира и процветания и по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Также ожидается подписание документов по проектам, которые будут реализованы в рамках грантовой помощи правительства Японии.

Этот визит примечателен тем, что это первый визит министра иностранных дел Монголии в Японию за 13 лет в качестве почетного гостя Министерства иностранных дел Японии; последний такой визит состоялся в 2012 году. Монголия и Япония установили дипломатические отношения 24 февраля 1972 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com