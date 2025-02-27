Батцэцэг посетит Японию с официальным визитом

CentralAsia (MNG) - По приглашению министра иностранных дел Японии Такэси Ивая министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх посетит Японию с официальным визитом с 28 февраля по 5 марта 2025 года. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе визита министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и министр иностранных дел Японии Такеши Ивая проведут официальные переговоры. Министр иностранных дел Батцэцэг встретится с другими официальными лицами для обмена мнениями по расширению и углублению «ориентированных на людей» отношений и сотрудничества между двумя странами во всех секторах на уровне Специального стратегического партнерства ради мира и процветания и по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Также ожидается подписание документов по проектам, которые будут реализованы в рамках грантовой помощи правительства Японии.

Этот визит примечателен тем, что это первый визит министра иностранных дел Монголии в Японию за 13 лет в качестве почетного гостя Министерства иностранных дел Японии; последний такой визит состоялся в 2012 году. Монголия и Япония установили дипломатические отношения 24 февраля 1972 года.

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